Fourth Sunday of Advent: Planting Seeds of Hope Through the Dominican Family

Video: https://youtu.be/iYFKb1KS4d4

In the gospel for the Fourth Sunday of Advent, despite the obstacles and struggles, the visitation of Mary to Elizabeth inspires us to bring new hope to our world. Responding to the Gospel call to care for our neediest brothers and sisters, the Dominican family in Venezuela, consisting of 21 friars, 195 sisters, 85 lay people and 42 young people, carries out 6 parishes, 32 schools, and 15 social programs (nursing homes, foster homes, houses of preaching and hospitality, vicarages and refectories).

Through the Citizenship and Hope project, the Dominicans in Venezuela recognize that education (study) is the most effective way to contribute to the construction of a better country.

With a presence throughout the country, they care for more than 600 children in parishes, 21,815 children and young people in schools, 7% of whom receive scholarships from religious communities to pay for their studies and 56% receive assistance with food, uniforms, school supplies, clothing and footwear, spiritual and psychological care, for a total of 16,000 families, more than 400 elderly people in nursing homes and more than 40 girls in foster homes.

The CITIZENSHIP AND HOPE project is carried out through 4 programs that allow us to cover in a broad and organized way our general objective “To educate citizens from the Dominican educational ideal that, in the light of faith and Christian and civic values, strengthen the defense of human rights in Venezuela with the exercise of citizenship.”

Educating for Peace

In alliance with the Organization “Educating for Peace”, we offer the children and youth of our schools an academic program aimed at promoting coexistence, conflict management and problem solving through teacher training and guidelines for each grade. Preaching Scholarship

In alliance with CIVILIS, a Venezuelan NGO, We provide our scholarship students, their parents and the Justice and Peace OP team of each institution, a training program in citizenship, civic space, among others that prepares them to be promoters of civic and democratic values in society through Social Media, theater, poetry, painting, music, among others.

For more information on the Venezuelan network: Civilis Derechos Humanos – (civilisac.org) Dominican Student Center

With the opportunity offered by the Student Movement organized in each school, we provide students with the experience of living and defending the democratic and civil values of an electoral process, governance and accountability. On dead skin

The expression of St. Dominic de Guzman “I cannot study on dead skins, while my brothers and sisters die of hunger” inspires us to be compassionate and to take concrete actions in favor of the most vulnerable: meal centers, clothing centers, financial assistance to families, donations of food, medicines and school supplies, spiritual and psychological support.

As we learn of our important mission of the Dominican Family this Advent may we be inspired and attentive in solidarity with the people of Venezuela.

Cuarto domingo de Adviento: Plantando semillas de esperanza a través de la Familia Dominicana

En el evangelio del cuarto domingo de Adviento, a pesar de los obstáculos y las luchas, la visita de María a Isabel nos inspira a llevar una nueva esperanza a nuestro mundo. Respondiendo a la llamada evangélica de atender a nuestros hermanos más necesitados, la familia dominicana en Venezuela, formada por 21 frailes, 195 hermanas, 85 laicos y 42 jóvenes, lleva a cabo 6 parroquias, 32 escuelas y 15 programas sociales (asilos, casas de acogida, casas de predicación y hospitalidad, vicarias y refectorios).

A través del proyecto Ciudadanía y Esperanza, los dominicanos en Venezuela reconocen que la educación (el estudio) es la forma más eficaz de contribuir a la construcción de un país mejor.

Con presencia en todo el país, atienden a más de 600 niños en las parroquias, a 21.815 niños y jóvenes en las escuelas, de los cuales el 7% recibe becas de las comunidades religiosas para costear sus estudios y el 56% recibe asistencia en alimentación, uniformes, útiles escolares, ropa y calzado, atención espiritual y psicológica, para un total de 16.000 familias, más de 400 ancianos en asilos y más de 40 niñas en casas de acogida.

El proyecto CIUDADANÍA Y ESPERANZA se lleva a cabo a través de 4 programas que permiten cubrir de manera amplia y organizada nuestro objetivo general “Formar ciudadanos desde el ideal educativo dominicano que, a la luz de la fe y los valores cristianos y cívicos, fortalezcan la defensa de los derechos humanos en Venezuela con el ejercicio de la ciudadanía.”

Educando para la Paz: En alianza con la Organización “Educando para la Paz”, ofrecemos a los niños y jóvenes de nuestras escuelas un programa académico orientado a promover la convivencia, el manejo de conflictos y la resolución de problemas a través de la formación de los docentes y las orientaciones para cada grado. Beca de Predicación: En alianza con la ONG venezolana CIVILIS, brindamos a nuestros estudiantes becados, a sus padres y al equipo de la OP de Justicia y Paz de cada institución, un programa de formación en ciudadanía, espacio cívico, entre otros que los prepara para ser promotores de valores cívicos y democráticos en la sociedad a través de las Redes Sociales, teatro, poesía, pintura, música, entre otros. Para más información sobre la red venezolana. Civilis Derechos Humanos – (civilisac.org) Centro Estudiantil Dominicano: Con la oportunidad que ofrece el Movimiento Estudiantil organizado en cada escuela, brindamos a los estudiantes la experiencia de vivir y defender los valores democráticos y civiles de un proceso electoral, de gobernabilidad y de rendición de cuentas. Sobre la piel muerta: La expresión de Santo Domingo de Guzmán “No puedo estudiar sobre pieles muertas, mientras mis hermanos y hermanas mueren de hambre” nos inspira a ser compasivos y a realizar acciones concretas a favor de los más vulnerables: centros de alimentación, centros de ropa, ayuda económica a las familias, donaciones de alimentos, medicinas y útiles escolares, apoyo espiritual y psicológico.

Que al conocer la importante misión de la Familia Dominicana en este Adviento, nos sintamos inspirados y atentos en la solidaridad con el pueblo de Venezuela.