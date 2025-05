On the Occassion of The Election of Pope Leo XIV – A message from the OP Justice Promoters

As we have heard reverberate around the world, Cardinal Robert Prevost, a member of the Augustinian Order, born in Chicago, was elected Pope Leo XIV. We share in the enthusiasm of the people of the United States for having their first pope in church history, born in Chicago! Cardinal Prevost grew up in Chicago, studied at Villanova University, and at Catholic Theological Union. He has had experience as a parish pastor, teacher, administrator, and elected the Master of the Augustinian Order. He has been a passionate advocate for those living in poverty and for the synodal process of the church.

Cardinal Prevost’s chosen name, Leo XIV, carries deep significance. It evokes the legacy of Pope Leo XIII, known as the father of Catholic Social Teaching, whose 1891 encyclical Rerum Novarum championed human dignity and workers’ rights. In his first public address, Pope Leo XIV stated, “without fear, united, hand in hand we will go forward… You help us to build bridges with dialogue and encounter.” Many blessings on the new Pope Leo XIV, and may he continue to urge us to be voices of hope for our troubled world.

Como hemos escuchado resonar en todo el mundo, el cardenal Robert Prevost, miembro de la Orden de San Agustín, nacido en Chicago, ha sido elegido papa León XIV. Compartimos el entusiasmo del pueblo de los Estados Unidos por tener su primer papa en la historia de la Iglesia, nacido en Chicago. El cardenal Prevost creció en Chicago, estudió en la Universidad de Villanova y en la Unión Teológica Católica. Ha sido párroco, profesor, administrador y maestro de la Orden de San Agustín. Ha sido un apasionado defensor de los pobres y del proceso sinodal de la Iglesia.

El nombre elegido por el cardenal Prevost, León XIV, tiene un profundo significado. Evoca el legado del papa León XIII, conocido como el padre de la doctrina social católica, cuya encíclica Rerum Novarum, de 1891, defendió la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. En su primer discurso público, el papa León XIV declaró: «Sin miedo, unidos, mano a mano, seguiremos adelante… Ayudadnos a construir puentes con el diálogo y el encuentro». Que el nuevo papa León XIV reciba muchas bendiciones y que siga instándonos a ser voces de esperanza para nuestro mundo.

Comme nous l’avons appris à travers le monde, le cardinal Robert Prevost, membre de l’ordre des Augustins, né à Chicago, a été élu pape sous le nom de Léon XIV. Nous partageons l’enthousiasme du peuple américain qui a désormais son premier pape dans l’histoire de l’Église, né à Chicago ! Le cardinal Prevost a grandi à Chicago, a étudié à l’université de Villanova et à la Catholic Theological Union. Il a été curé, enseignant, administrateur et a été élu maître de l’ordre des Augustins. Il a été un fervent défenseur des personnes vivant dans la pauvreté et du processus synodal de l’Église.

Le nom choisi par le cardinal Prevost, Léon XIV, a une signification profonde. Il évoque l’héritage du pape Léon XIII, connu comme le père de la doctrine sociale catholique, dont l’encyclique Rerum Novarum de 1891 défendait la dignité humaine et les droits des travailleurs. Dans son premier discours public, le pape Léon XIV a déclaré : « Sans crainte, unis, main dans la main, nous irons de l’avant… Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et la rencontre. » Que le nouveau pape Léon XIV soit béni et qu’il continue à nous exhorter à être des voix d’espoir pour notre monde troublé.